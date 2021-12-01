شاهد .. فاجعة تهز الأردن .. تعرض نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد لمصير مروع أبكى كل الأردنيين ! (اتفرج الفيديو)

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الأردن .. تعرض نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد لمصير مروع أبكى كل الأردنيين ! (اتفرج الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو نجم ​طيور الجنة​ اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ وزوجته ​نور مقداد.

وهذا أحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل، بعد نشر​نور غشان صورة له وهو مستلقي على الكنبة ومغطى بالبطانية وتبدو علامات المرض عليه.59854460

ويظهر من الصورة ان الوليد قد اصيب بالرشح او البرد او الانفلونزا وعليه ان يستريح وان يتدفى ويشرب سوائل ساخنة حتى يتحسن كما ان زوجته نور تهتم به وحضرت له الحساء.

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