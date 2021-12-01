اتفرج – يسرا تشارك في احتفالات اليوم الوطني ال 50 لدولة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تشارك في احتفالات اليوم الوطني ال 50 لدولة الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت النجمة يسرا عن مشاركتها في فعاليات اليوم الوطني الاماراتي 50، بعدة صور من زيارتها إلى متحف بيت الخنير في دبي، المخصص لإحياء موروث الخنجر، الذي لطالما كان جزءاً لا يتجزأ من الزي الإماراتي ويتضمن المتحف يحتضن ما يزيد عن 20 خنجراً قديماً، يبلغ أقدمها من العمر أكثر من 80 عاماً.

و قامت بنشر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر وعلقت عليها قائلة: تشرفت اليوم بزيارة متحف بيت الخنير في دبي.

يذكر أن يسرا أطلقت قبل سفرها إلى الإمارات حملة لمناهضة العنف ضد المرأة وخاصة المصابات بمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”، باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.



كما نشرت يسرا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام قالت فيه: ستات كتيرة أوي بتتعرض للعنف والضرب سواء متزوجة أو عايشة في بيت أو مجتمع أو ظروف وضعتها في مجتمع معين..الست متقدرش تقول بسهولة أنها عندها هذا المرض.. ولا حتى الرجل.

وتابعت يسرا: وأوقات الزوج بيديها هذا المرض ومتكونش عارفة وشفت ده بعيني ويطردها من البيت ويعتبرها أنها المسؤولة عن هذا المرض ويعنفها ويشوفها أنها مسؤولة عن ده أو ممكن تكون جابت المرض ده.. وهو يعلم أنه السبب وشفته بعيني وقابلت هذه السيدة وأنطردت واتهانت وكل ولادها سابوها فين بقى الإنسانية هنا.