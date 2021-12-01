اتفرج – كاظم الساهر ينشر أغنية من موسم الرياض الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر ينشر أغنية من موسم الرياض الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان كاظم الساهر على صفحته الرسمية في موقع إنستجرام مقطع فيديو لأغنيةٍ، قام بأدائها خلال حفلته في الرياض، وكتب عليه: “يجي الليل حفلات موسم الرياض 2021″

و”يجي الليل” التي بثها الساهر، هي إحدى الأغنيات التي ترنَّم بها خلال حفلته في العاصمة السعودية، وتقول كلماتها:

يجي الليل واحكيله.. وعن اللي بقلبي احكيله يا ناس بيه اتولعت.. لو غاب عن عيني متت وانسى النوم وابكيله

نوره مثل نور الشمس.. وبشفايفه يهمس همس ملزوم بيه وبرقته.. ومو حقها روحي الحبته وحبه يزيد كل ليله

كل يوم يم بابه أنتظر.. وتذوب قلبي من يمر ودي أظمك بين إيدي.. حتى إذا يزعل علي مني القلب يا ويله

يذكر أن الفنان كاظم الساهر قد غنَّى أجمل أعماله في موسم الرياض، وتحديداً على مسرح أبو بكر سالم في حفلةٍ نظَّمتها شركة بنش مارك، ولاقت حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً هائلاً، بدأها بأغنية “هلا يا سعودية”، ثم غنى “الغفير”، و”يجي الليل”، و”ها حبيبي”، و”آه وآهين”، و”العيون”، و”أحبيني بلا عقد”، و”شؤون صغيرة”، و”كله كذب”، و”مدرسة الحب”، و”بيا كل العشق”، و”عبرت الشط”، واختتمها بإعادة أغنية “هلا بالسعودية”.