اتفرج – عمر كمال يعدل كلمات بنت الجيران من خمور وحشيش لتمور وحليب

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعدل كلمات بنت الجيران من خمور وحشيش لتمور وحليب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام الفنان عمر كمال بتعديل كلمات أغنيته الشهيرة بنت الجيران وبالأخص الجزء الذي أثار أزمة عند طرحها وهو أشرب خمور وحشيش أثناء غنائها في حفلته في موسم الرياض.

حيث بدل عمر من أشرب خمور وحشيش إلى أشرب تمور وحليب وهو مأثار جدلاً وضجة كبيرة.

وعن سبب تغيير كلمات الأغنية قال عمر كمال:”لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على ارضها، وتنفيذ تعليمات سيادة النقيب هانى شاكر، وفي القاهرة بنقول من غيرك مش هعيش”.

وأثار تصريح عمر كمال بأن تغيير الكلمات كان لتلائم الأرض الطاهرة التي يقف عليها ردود أفعال، فعلقت النائبة المصرية داليا السعدني عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة صدى البلد، وقالت: “طبعا الأرض دي طاهرة، بالعكس المفروض إن الأرض الولادة هي الأطهر، الأم هي الأطهر، وربنا يهدي.”

وخلال حفله الغنائي الثاني في موسم الرياض 2021، ظهر عمر كمال في مقطع من الحفل وهو يغني: “بنت الجيران شغلالي أنا عينيا..وأنا في المكان والسعودية حواليا”.

وتفاعل الجمهور بقوة مع عمر كمال، فظهر في الفيديو وهو يغني نصف الجملة فقط في كل مرة ليرد عليه الجمهور بالنصف الثاني منها.

وفي وقت سابق أهدت إحدى العائلات السعودية، نجم المهرجانات المصري عمر كمال درع وسيارة فارهة ماركة بنتلي، ونشر المطرب الشهير صور السيارة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستقرام معبراً عن سعادته البالغة بها ليثير موجة جدل واسعة في التعليقات.

مما تسببت هدية العائلة السعودية ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور مع نجم المهرجانات الشهير في تعليقات تباينت ما بين تعليقات عبرت عن دهشة أصحابها بالسيارة الفارهة وأخرى مهاجمة لعمر كمال.