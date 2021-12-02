شاهد .. تلوث بصري... فضيحة دنيا بطمة وهي تستعرض جسدها ومابين فخذيها بسروال ضيق مثير الذي فصل عوراتها بشكل خادش... اتفرج

انت الان تتابع خبر تلوث بصري... فضيحة دنيا بطمة وهي تستعرض جسدها ومابين فخذيها بسروال ضيق مثير الذي فصل عوراتها بشكل خادش... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة واسعة بين المتابعين، وذلك بسبب سروال ضيّق وقصير ظهرت ترتديه في أحدث صورة لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام.

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وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة دنيا بطمة هذه، إذ شنوا هجوماً شرساً عليها، وخصوصاً بسبب السروال الذي إرتدته، معتبرين أنه فضح تضاريس جسمها البشعة بحسب قولهم.

وكان من التعليقات “الستر أفضل” و”الله عيب هذه أم ومتزوجة و عندها عيال.

شلون ترضى تتصور كده؟ شلون زوجها عادي عنده؟” و”الأجنبيات اللي هم أجنبيات خاصة إذا كانت أم ما تلبس ملابس ضيقة هالقد احتراماً لعيالها حتى ولو صغار” و”نفيخة” و”تلوث بصري”.

هذا وكان وضع وزن دنيا بطمة الزائد، النجمة المغربية بموقف محرج مع المتابعين، الذي وجهوا لها الكثير من الإنتقادات الساخرة، وذلك بآخر صور نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اختارت كنزة قصيرة من الصوف مع سروال جينز باللون الفاتح.

وزن دنيا بطمة الزائد كما بدا واضحاً بالنسبة للمتابعين، وتحديداً بسبب لون السروال الفاتح، تحدث عنه الكثيرون وخصوصاً عن “سمنة أردافها”.حيث ارتدت فستان أسود لامع بفتحة طويلة جدا على الساقين كشفت بها عن مناطقها الحساسة بطريقة صادمة.

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