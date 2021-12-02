شاهد .. واخيراً لأول مرة؛؛ تم الكشف عن السر الخطير الذي أخفته الفنانة ؛؛بوسي عن نور الشريف ؛؛ومات دون أن يعرفه .. لن تتوقع ماذا يكون!

انت الان تتابع خبر واخيراً لأول مرة؛؛ تم الكشف عن السر الخطير الذي أخفته الفنانة ؛؛بوسي عن نور الشريف ؛؛ومات دون أن يعرفه .. لن تتوقع ماذا يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/02 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعادت حسابات فتية مهتمة بأخبار المشاهير تداول بعض التصريحات المثيرة للجدل للفنانة المصرية بوسي زوجة الفنان الكبير الراحل نور الشريف

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حول أخفاءها بعض المعلومات الطبية التي تخص طبيعة مرض الأخير عنه ، فقد كشفت الفنانة بوسي هذا السر الذي أخفته عن زوجها الراحل الفنان نور الشريف بعد عدة سنوات من وفاته .

حيث أكدت الفنانة بوسي أن حياة نور الشريف قبل وفاته هي الأصعب ، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت ، حيث إنها وباقي أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة ،

وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب في الرئة ويذهب بالعلاج وأوضحت الفنانة بوسي خلال لقاء تلفزيوني أجرته بعد سنوات من وفاة زوجها ، أن الأسرة قررت أن تخفي حقيقة مرض نور الشريف عنه شخصيا ،

حتى لا يصاب باكتئاب أو تزداد حالته النفسية سوءا ولا يستجيب للعلاج ، لأنه كان مصاب بتجمع ماء حول الرئة ، وبالفعل شفي منه بالعلاج ، فكانت الأسرة تتوقع أنه سيشفى أيضا هذه المرة ، في حالة استمرار سلامته النفسية .

توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 سنة . وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 أغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .

حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتیاز ” وكان الأول على دفعته عام 1967. وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم ، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل .



قدم نور الشريف عدة أدوار للسينما المصرية بدأها منذ العام 1966 من خلال فيلم قصر الشوق ، وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة ،

كما تألق في الدراما من خلال مسلسلاته التي يعد أشهرها : ( لن أعيش في جلباب أبي ، والرجل الآخر ، والدالي ، وحضرة المتهم أبي ، وعائلة الحج متولي ، والعطار والسبع بنات ، والرحايا ) ،

وعدة مسلسلات تاريخية أهمها : ( هارون الرشید وعمر بن عبد العزيز ) ، أما على مستوى السينما ، فقد قدم قرابة ال 200 عمل سينمائي في حياته الفنية .

توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 سنة . وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 أغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .31582374