اتفرج – تعليق ابنة سعيد صالح على ظهوره في كأس العرب بقطر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ابنة سعيد صالح على ظهوره في كأس العرب بقطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على ظهور والدها ضمن حفل افتتاح كأس العرب الذي أقيم علي ملعب ستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.



و قالت :”شرف ليا وفخر مالوش حدود ان ابويا الغالى سعيد صالح احد الممثلين للفن المصرى فى حفل افتتاح كأس العرب ٢٠٢١ المقامة فى قطر”.

وأضافت هند سعيد صالح “حب الناس اللى شوفته فى التعليقات مايتوصفش شكرا لكل القائمين على الحفل فرحتونى واسعدتونى”.

وجاء ظهور شخصية الفنان سعيد صالح بتقنية الهولجرام كمفاجأة في الحفل وظهر في إطار حواري ساخر بينه وبين الممثل السوري عمار شلك يعكس التغير الحضاري في قطر.

كما شهد الحفل عدة أغنيات لأشهر نجوم الزمن الجميل مثل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الراحل عبد الحليم حافظ بأغنية “على حسب وداد”، والفنانة الجزائرية وردة.

يذكر أنه أقيم حفل افتتاح بطولة كاس العرب علي ملعب ستاد البيت خلال البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا من ضمن 4 مجموعات، يأتي في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والمغرب وتونس.