اتفرج – شيرين عبد الوهاب تطلق أغنيتها الجديدة بعد طلاقها

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطلق أغنيتها الجديدة بعد طلاقها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت المطربة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها كلها غيرانة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

كلمات أغنية كلها غيرانة

وتبدأ كلمات الأغنية بهذا المقطع:

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة

في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه

ويأتي إطلاق شيرين عبد الوهاب للأغنية بعد أيام من ظهور شائعة انفصال شيرين عن زوجها الفنان حسام حبيب، وهي الشائعة التي أطلقتها الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية.

وتجاهلت شيرين الشائعة، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى الجمهور، تدعوهم إلى حفلها الغنائي المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت شيرين: “موعدنا انشالله في أبوظبي في مهرجان أم الإمارات، وحشتوني”، مع وضعها صورة للبوستر الدعائي الخاص بالحفل المقام يوم 10 ديسمبر المقبل.

و في وقت سابق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية، قبل أيام، أنباءً تشير إلى طلاق الفنان المصري، حسام حبيب، من الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب.

حيث جاء على لسان الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب. بحسب ما زعمت.

وكتبت الأحمدية، عبر حسابها على “تويتر”: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”.

و سربت أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة، التي تحمل اسم «ملكش أمان»، وذلك بعدما أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.