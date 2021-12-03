شاهد .. لن تصدق .. هذه آخر كلمة نطقت بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها وصدمت ابنتيها بها!

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. هذه آخر كلمة نطقت بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها وصدمت ابنتيها بها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر في المستشفى التي كانت تمكث بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها عن اشياء لاول مرة نعلم بها.

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وقالت المصادر، إن آخر كلماتها كانت مناداتها على زوجها الراحل سمير غانم،حيث كانت تردد قبل فقدانها الوعي «سمير.. سمير».

وأشارت المصادر، إلى انه تدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، في الساعات الأخيرة وبدأت بفقدان للوعي نتيجة توقف وظائف الكلى أعقبه توقف وظائف بعض الأجهزة البشرية الأخرى وصولا لتوقف القلب، الأمر الذي أصاب بناتها دنيا وإيمي سمير غانم بالصدمة.

ووفقًا لمصادر من داخل المستشفى، فقد شهدت الحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تدهورًا كبيرًا بسبب ضيق التنفس.

وعن آخر ما فعلته الفنانة قبل رحيلها، فقد قامت دلال عبد العزيز بنزع ماسك جهاز الأوكسجين من أنفها، لأول مرة منذ تدهور حالتها الصحية جراء تليف الكبد بسبب إصابتها قبل أشهر بفيروس كورونا.20504416