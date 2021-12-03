اتفرج – الفنانة نيللي تنفي شائعات اعتزالها

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نيللي تنفي شائعات اعتزالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت الفنانة المصرية نيللي، ما يتردد من آنٍ لآخر، بشأن اعتزالها الفن، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، إذ إنها تتلقى عروضاً فنية كثيرة، بينما تعتذر عنها كافة، كونها لم تنل إعجابها، إذ تطمح في وجود عمل فني مُكتمل الأركان يجذبها للعودة.

ونظمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، ندوة للفنانة نيللي، على هامش تكريمها، في الدورة الـ43 للمهرجان، ومنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، أدارها الناقد طارق الشناوي.

حيث استعادت الفنانة نيللي ذكريات مشوارها الفني، موضحة أن “الفنانة ليلى طاهر، هي من قدمتني في بدايتها الفنية، للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتعاونت معه في أحد الأعمال الفنية، ومنذ ذلك الحين عرفني الجمهور”.

وقالت إنها تميزت بـ”الشقاوة” في طفولتها، ما دفع الجمهور لتوظيفها في الأعمال الفنية، ولا سيما أنها لاقت إعجاب الجمهور.

وكشفت الفنانة المصرية عن توقف مشروع سينمائي كان سيجمعها بالفنان عبد الحليم حافظ، إلا أنّ الموت حال دون ذلك، لافتة إلى أنها كانت تجمعها صداقة قوية به، إذ روت موقفاً جمعها بـ”العندليب” خلال فترة التحضير لأغنية “قارئة الفنجان”.

وأضافت: “كنت متواجدة مع عبد الحليم حافظ في الاستديو في كواليس الأغنية، وطلب مني آنذاك أنّ أقرأ له الفنجان”، متابعة: “كان يستغل هذا الأمر للدعاية للأغنية تقريباً”.

وروت نيللي، كواليس تعاونها مع الممثل الراحل محمود ياسين، في فيلم “العذاب امرأة”، عام 1977، واصفة إياه بقولها: “فنان مُميز، وجمعتنا كيميا كبيرة”.

وأوضحت أنّه كان من المُقرر تجسيد دور طبيبة، إلا أن المُخرج قرر إسناد دور “إيناس” زوجة محمود ياسين لها، متابعة “فضلت تجسيد دور الشريرة، إلا أن محمود ياسين أبدى اعتراضه في البداية”.

وتحدثت عن شقيقتها الفنانة الراحلة فيروز، مؤكدة أن “أختي كانت تمتع بموهبة استثنائية، ولن تتكرر قط، فكانت خفيفة أمام الكاميرا”، متابعة أن “فيروز قدمت كل ما يُمكن تقديمه بجدارة”.

وكشفت نيللي، عن حقيقة وجود مشروع سينمائي جديد يجمعها بالفنانة شيريهان، خلال الفترة المُقبلة، بتوقيع المخرج عادل عوض، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مؤكدة “لم يحدثني أحد بخصوص هذا الفيلم، ولا أعرف أي تفاصيل عنه”.

وأوضحت أنها كانت ستشارك في إعلانٍ تليفزيوني في شهر رمضان الماضي، ليشهد عودتها إلى الساحة بالتزامن مع عودة الفنانة شيريهان، إلا أنّ المشروع توقف لأسبابٍ إنتاجية.