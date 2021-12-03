اتفرج – نقابة الموسيقيين تعلن إحالة عمر كمال للتحقيق

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تعلن إحالة عمر كمال للتحقيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت نقابة المهن الموسيقية في مصر المُغني عمر كمال إلى التحقيق، على خلفية الأزمة التي أثيرت عقب مشاركته في فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وإحياء حفلين غنائيين مع زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا.

حيث قدّم عمر كمال، أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، بشكلٍ جديد على مسرح أبو بكر سالم، في موسم الرياض، حيث استبدل كلمة “خمور وحشيش” بـ”تمور وحليب”.

وبرر عمر كمال، واقعة استبدال كلمات أغنية “بنت الجيران”، بأنّ الشكل الجديد يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تنفيذ توجيهات نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، إذ قال في تعليق له على موقع “فيسبوك”، “لايقة على البلد الطاهرة اللي واقفين على أرضها، وتنفيذاً لتعليمات النقيب هاني شاكر”، ما اعتبره البعض بأنه يُسيء للدولة المصرية.

كما استنكرت نقابة المهن الموسيقية، واقعة عمر كمال، إذ أعلنت عن إحالته للتحقيق، لما صرح به من كلمات تُسيء إلى مصر، حيث قالت في بيانٍ صحافي إن: “مصر وطن مُقدس ومُصان.. عرفت التوحيد قبل الأديان.. واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان.. وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار.. حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان”.

وأشارت نقابة الموسيقيين، في بيانها، إلى أنّ الفنان هاني شاكر طلب من عمر كمال، في وقتٍ سابق، تغيير كلمة “خمور وحشيش”، لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان الأجيال الجديد.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغٍ عاجل إلى النيابة العامة، ضد المُغني عمر كمال، مُتهماً إياه بالإساءة للأرض المصرية، خلال حلفه في موسم الرياض.

وقال المحامي، إنّ تبرير عمر كمال، لواقعة استبدال كلمات الأغنية، تُشير إلى “إساءته لأرض مصر، وكأنها هي أرض الخمور والحشيش، وأن تلك البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة، ما يسيء إلى سمعة واسم الدولة المصرية، بين دول العالم والحط من كرامة المصريين”.

وأبدى عمر كمال دهشته من الاتهامات التي وُجهت له بشأن الإساءة للدولة المصرية، مؤكداً أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، حيث إنه لم يُعلق على هذا الموضوع أبداً، قائلاً: “لست مسؤولاً عن أي صفحة تكتب منشورات ساخرة عن تلك الأزمة”.

وأوضح أنه يقصد ممازحة الجمهور السعودي، باستبدال الكلمة إلى “تمور وحليب”، حيث إنّ السعودية مشهورة بهذا الأمر، قائلاً: “لما بنروح نعمل عمرة، الناس هناك بيستقبلونا بالتمر والحليب وكل الناس تعرف كده”.

وأضاف: “الجمهور السعودي، كان مُعجب بالإفيه، والناس سقفت وهزرت وتاني يوم برضه، وأنا مأسأتش لمصر ولا قلت حاجة تسيء لمصر أبداً، ودايما كنت بقول بعد كل أغنية سقفة لمصر أم الدنيا.. أنا مقلتش إن السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة.. وبلدنا أشرف من الشرف”.

وكان قد تعرض عمر كمال وحسن شاكوش، لأزمة سابقة في فبراير 2020، بعد غنائهما “بنت الجيران” في حفل باستاد القاهرة، حيث استنكرت نقابة الموسيقيين آنذاك، كلمة “خمور وحشيش”، وأصدرت قراراً بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات.