اتفرج – محمد حماقي يتعرض لموقف محرج أثناء حفله في جدة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يتعرض لموقف محرج أثناء حفله في جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الفنان محمد حماقي إلى موقف محرج على المسرح ، أثناء تقديم حفله الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

حيث تسبب رد فعل محمد حماقي غير المتوقع في إشادة من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو لما حدث أثناء الحفل الغنائي.

وخلال حفل محمد غنائي الأخير الذي أحياه في افتتاح النسخة الأولى من سباق “جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1” بجدة فوجئ بسقوط هاتف محمول على رأسه ألقى به أحد الحاضرين في الحفل دون قصد.

وكان أحد الحاضرين في الحفل يرغب في التقاط صورة بالهاتف المحمول مع محمد حماقي إلا أنه بدلاً من إعطائه له ألقاه ليسقط على رأس حماقي.

وظهرت علامات الصدمة على المطرب المصري في البداية، لكنه تمالك نفسه وابتسم، ثم التقط الهاتف، وأعاده إلى صاحبه مرة أخرى.

وجاءت التعليقات: “حماقى من الناس المحترمة وهذا الاسلوب بان اما هو اتصور معاها حد بداله كان عمل مشكلة”، “هو ازاي يحصل كده ايه قلة الزوق دي..والله كتر خيره حماقي رجع جابهوله بعد الرميه والخبطه دي”، “حماقي قاله اعطيني الجهاز عشان ياخدله سلفي… فالواضح ان صاحب الجهاز مع الزحمة والانفعال اخطأ في التوجيه… الخطا اكيد غير مقصود”، “معقول حماقي اخلاقو عاليه كدا”، “الأخلاق تتحدث عن نفسها”.

يذكر أن هذه ليست الحفلة الأولى لمحمد حماقي في المملكة العربية السعودية، فقد أحيى قبل أشهر حفلات جماهيرية ناجحة في كل من جدة دوم، والدمام.

حيث تألق الفنان المصري، محمد حماقي، في حفله الغنائي الضخم الذي أحياه مساء الجمعة 30 يوليو/تموز الماضي، وشاركته الغناء السعودية الصاعدة زينة عماد، للمرة الثانية.