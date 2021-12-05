شاهد .. بحزن شديد: فيديو مؤثر اتفرج ماذا فعل الراحل شعبان عبدالرحيم داخل غرفة العناية قبل وفاته للمطرب الشعبي احمد عدوية!

انت الان تتابع خبر بحزن شديد: فيديو مؤثر اتفرج ماذا فعل الراحل شعبان عبدالرحيم داخل غرفة العناية قبل وفاته للمطرب الشعبي احمد عدوية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/05 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم في آخر ظهور له مع المطرب الشعبي أحمد عدوية، في غرفة العناية المركزة في المستشفى الذي كان يتعالج به الفنان شعبان.

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حيث يظهر المطرب عدوية في الفيديو جالساً بجوار الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم وهو يغني له، ورغم تعبه الذي بدى واضحاً عليه حاول شعبان مشاركته الغناء.

يذكر أن الفنان المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ62 عامًا، بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد،

في مستشفى المعادى، وأقيمت صلاة الجنازة عليه من مسجد السيدة نفيسة ودفن بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية.

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