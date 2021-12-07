اتفرج – شاب يحاول لمس يد الفنانة صبا مبارك وهذا ما حدث…

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يحاول لمس يد الفنانة صبا مبارك وهذا ما حدث… والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر مقطع فيديو للفنانة الأردنية صبا مبارك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 خلال تفاعلها مع الجمهور.

وكانت صبا مبارك في المقطع ترتدي فستان واسع من الشيفون بألوان متدرجة وبفتحات عند الصدر والخصر، وحرصت على تلبية طلب الجمهور والتقاط الصور التذكارية معهم.

و في أثناء التقاطها للصورة حاول أحد المعجبين الإمساك بيدها، تغيرت ملامحها، وتملكها الغضب وابتعدت عنه.

ورغم أن الشاب لم يقص الإساءة بل أراد أن يوقفها أثناء مغادرتها لالتقاط صورة معها، فحاول مسك يدها لكن صبا قامت بسحب يدها بسرعة وبدا على ملامحها الانزعاج من هذا الموقف.

يذكر أن صبا مبارك شاركت في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفيلم يحمل اسم “بنات عبدالرحمن”.

وعرض فيلم “بنات عبدالرحمن” لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المهرجان، وفاز بجائزة يوسف شريف رزق الله، وهو من إخراج زيد أبو حمدان، وإنتاج الأردن، ومدته 118 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، حيث تعيش زينب العزباء ومتوسطة العمر حياة كئيبة، وتعمل خياطة محلية وتعول والدها.

كما كشفت صبا مبارك عن سبب زيادة وزنها، موضحة أنها اضطرت لزيادة وزنها 15 كيلو جرام لكي تظهر بالشكل المناسب للشخصية التي تقدمها في فيلم بنات عبدالرحمن، مؤكدة أنه كان من الصعب وضع أشياء على الجسد لكي يوهم الجمهور بزيادة وزني، كما أن ميزانية الفيلم محدودة، ولم يكن هناك إمكانية للتعاقد مع خبير خدع عالمي.