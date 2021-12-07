اتفرج – مشكلة كبيرة بين محمد إمام و مدير صفحته بسبب 40 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة كبيرة بين محمد إمام و مدير صفحته بسبب 40 ألف دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت أزمة جديدة مع الفنان محمد إمام بعد أن تقدم ببلاغ للشرطة ضد المسؤول السابق عن إدارة صفحته على موقع فيسبوك.

حيث بدأ الخلاف بين محمد إمام ومدير صفحته السابق، بعد رفض الأخير منح الفنان صلاحية إدارة الصفحة، إلا بعد منحه نصف قيمة أرباحها الشهرية، البالغة 40 ألف دولار شهريا.

وقرر محمد إمام بعدها تكليف محاميه بمتابعة الأزمة، وبدوره تقدم الأخير ببلاغ في قسم الشرطة ضد مدير صفحة فيسبوك السابق.

كما تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من محامي الفنان محمد عادل إمام، وكيلا عنه، اتهم فيه أحد الأشخاص وهو المسؤول عن إدارة الصفحة الخاصة بالفنان، بموقع فيسبوك، بمحاولة الاستيلاء عليها، ورفضه تسليم الرقم السري الخاص بها للفنان، إلا بعد الحصول على مبلغ مالي من حصيلة الأرباح، باعتباره القائم على إدارتها.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6879, وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

يذكر أن أخر أعمال محمد إمام، كان مسلسل “النمر” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وسبقه فيلم لص بغداد من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن وأحمد العوضي، تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه حول مغامرة بعض اللصوص للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر.

وكان أثار محمد إمام الجدل مؤخراً بسبب الفيلم بعد ما أعاد نشر تعليقات الجمهور عبر صفحته الشخصية، وهي التعليقات التي أشارت إلى سرقة أحداث فيلم لص بغداد، وأن فيلم red notice نقلها بالتفصيل، ليعلق النجم المصري ساخراً: “وبتزعلوا لما بناخد منكم حاجة”.

وبينما تفاعل البعض مع تعليقات محمد إمام وأكدوا على سرقة الفيلم بالفعل من أحداث الفيلم المصري الكوميدي، فتح محمد إمام الباب على نفسه لاتهامات بالسرقة من فيلم لنيكولاس كيدج وهو فيلم الكنز، حيث أكد متابعون أن كل أحداث فيلم لص بغداد مأخوذة من أحداث فيلم النجم العالمي الشهير.