اتفرج – زوج أصالة يظهر في مشهد رومانسي

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج أصالة يظهر في مشهد رومانسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء أمس الثلاثاء، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، التي تقام منذ شهر أكتوبر.

حيث ظهر زوج أصالة وهو يصعد للمسرح ويمنحها عباءته بعد كشفها عن شعورها بالبرد الذي يسود المكان.

وصعد الشاعر العراقي فائق حسن، وقام بإلباسها عباءته بطريقة رومانسية، لفتت أنظار الجمهور.

كما أثار تصرف حسن ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتصرفه النبيل، خاصة وأن الطقس بدا باردًا للغاية.

وجاء في التعليقات على الفيديو المتداول:”أصاله اللحين بتموت فرح يا قلبي عليها”.

ويحرص فائق حسن، على الظهور مع أصالة في أغلب الحفلات الغنائية التي تحييها، كما أصبحت الأنظار موجهة إليه في كل سهرة غنائية لزوجته، فيما تحرص الفنانة السورية إلى الإشارة له، ومغازلته، سواء بكلماتها على المسرح، أو من خلال إهدائه أغنية من الأغاني التي تؤديها أمام الجمهور.

وفي وقت سابق أعلنت المطربة السورية أصالة، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمى على «إنستغرام»، وسط مباركات وتهاني كبيرة من زملائها في الوسط الفني سواء في مصر أو الوطن العربي. وكانت أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاما.

والفنانة السورية كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي، وانفصلا بعد زواج دام 14 عامًا، حيث أعلنت أصالة نصري، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان.