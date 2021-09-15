دبي تمنح رئيسَ اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب الإقامة الذهبية

منحت هيئة دبي للثقافة والفنون الإقامةَ الذهبية للإذاعي الدكتور / أحمد محمد ربيع سرحان نور بصفتهِ رئيساً لاتحاد المبدعين العرب، وهوَ الاتحاد العضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)‏، وكذلك عضوا بملتقى الاتحادات العربية المتخصصة بجامعةِ الدول العربية.

وقد استقبلت الإدارة العامةُ للإقامةِ وشؤون الأجانب بدبي الإذاعيَّ الدكتور / أحمد نور بمقر الإدارة العامة بحفاوة بالغة وتم منحه الإقامةَ الذهبيةَ (عشر سنوات) وذلكَ عن فئةِ كبارِ المبدعين بناءً على توصيةِ هيئة دبي للثقافة والفنون .

وقد أعرب رئيسُ الاتحادِ عن بالغ سعادتهِ بهذا التكريم قائلًا:

إن هذا المنح يعدُّ وسامًا على صدورنا وإنه تشريف لكل مبدع أن يتم اعتماده ومنحه إقامةً ذهبيةً في دولةٍ دعمت منذ تأسيها الإبداع وشجعتِ المبدعين، لذلكَ فإنني أتقدمُ بفائضِ التحيةِ والعِرفان لدولةِ الإماراتِ قيادةً وحكومةً وشعبًا، وأخصُّ بالشكرِ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ونائبهُ صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاهُ الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله.

كما وجه الشكر الى هيئةِ دبي للثقافة والفنون ورئيستها سمو الشيخة / لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على ثقتهم الغالية، والشكرُ موصول للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على استقبالهم الطيب الملئ بالحفاوة.

وأضافَ الدكتور/ أحمد نور: آملُ من الله سبحانهُ أن تكون هذهِ المبادرةُ استكمالا لمسيرة الاتحاد المتميزة بدولة الإمارات ومد المزيد من جسور التواصل و تضافر العلاقاتِ الثقافية العربية.

الجديرُ بالذكرِ أنَّ اتحاد المبدعين العرب تم تأسيسهِ عام 2001 في القاهرة، أطلق العديد من المبادراتِ العلمية والثقافية في سائرِ الدولِ العربية، كما نفَّذَ ورعى عددًا كبيرًا من المناسباتِ الإبداعية في دولةِ الإمارات، ويعتبرُ الاتحادُ الكيانَ الأول والفريد الذي يتخصص "بالإبداع ودعم المبدعين" في المنطقة العربية، و آسيا وأفريقيا، وتكللت جهوده بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار عشرين عام بانضمامه الى منظمة الأمم المتحدة عضوا استشاريا .