الإمارات تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة

بعث الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
كما بعث الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.
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