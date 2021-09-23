عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، جتماعا للوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
عون يترأس اجتماعا للوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدودعون: توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع شركة أمريكية يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر
وبحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية، فقد خصص الاجتماع لتقويم مسار المفاوضات والخطوات المقبلة بعد توقيع إسرائيل عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات في المنطقة المتنازع عليها، لاسيما وأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض.
يذكر أن إسرائيل أقدمت على تكليف شركة "هاليبرتون" الأمريكية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في حقل "كاريش" الذي يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
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