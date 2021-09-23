وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن خليفة حفتر، بعد تعليقه مهامه كقائد "الجيش الوطني الليبي"، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.
ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن مصدر عسكري قوله: "سيعلن المشير خليفة حفتر في الأيام القليلة القادمة عن خططه للترشح إلى منصب رئيس ليبيا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر".
ويأتي ذلك بعد يوم من تعليق حفتر مهامه العسكرية رسميا وتكليفه رئيس الأركان العامة، الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمهام القائد العام لـ"الجيش الوطني" لمدة ثلاثة أشهر.
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