محمد بن راشد يعلن عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، اليوم السبت.

وقال، إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقت اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادىء الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.

وأشار إلى أنه بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتماد رئيس الإمارات نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة.

وأضاف: “المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة رؤية الإمارات 2021 والتي حققنا خلالها طموحاتنا إلى الـ10 سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلا “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها.. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات.. وتحديد الأولويات.. واعتماد المشاريع والميزانيات.. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها”.

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وقال محمد بن راشد: “مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير .. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة”.

وأضاف: “كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير .. شكرنا وتقديرنا لعبيد على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة، وتمنياتي له بسنوات جديدة يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة”.