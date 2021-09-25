8 قتلى في هجوم بسيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي بالصومال

قُتل 8 أشخاص اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال مكاوي أحمد مودي قائد شرطة منطقة حمر ججب حيث وقع الهجوم، “تأكّد مقتل 8 أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة”.

وقال شاهد من رويترز في مكان الانفجار إنه شاهد 7 سيارات و3 من عربات الريكشو محطمة بفعل التفجير فيما لطخت الدماء التقاطع بأسره.