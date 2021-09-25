قرقاش: الإمارات تدشن مرحلة جديدة من العمل

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات تدشن مرحلة جديدة من العمل وإدارة التحولات الضامنة لاستمرار زخم الإنجازات الاستثنائية التي ميزت مسيرتها والانتقال إلى آفاق أوسع من التقدم.

وأضاف مغردا على حسابه بموقع تويتر “إننا نخطو اليوم تحت ظل قيادتنا الرشيدة نحو نقلة نوعية من التشاركية والعمل الجماعي لاستباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة”.

وكان نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن اليوم السبت عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة.

وأعلنت الإمارات أن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقت اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادىء الخمسين.