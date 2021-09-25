الحكومة تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط

ناشد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد الأهل بشرق السودان للوصول إلى حلول عاجله لتجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية مبيناً أن خط أنابيب وارد المنتجات البتروليه توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الاغلاق كما توقفت محطات الضخ مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية الا انه يوجد مخذون يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز العشرة أيام فقط بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعيه.

ومن ناحية أخرى أكد الوزير إستمرار العمل في خط أنابيب خام البترول الذي يعمل علي تصدير بترول جنوب السودان كما يعمل على مد محطة ام دباكر للكهرباء بالخام ويمد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية مازال مستمر في الإمداد ويعمل بصورة طبيعية إلا أن توقف الصادر بسبب منع إحدى البواخر من

نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء بشائر وهذا لن يستمر أكثر من عشرة أيام بعدها ستمتلي المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل مما يجعله عرضه للتجمد والتلف و يعد هذا الخط الأطول في افريقيا حيث بلغت كلفته الماليه حوالي 1.8 مليار دولار، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من الخط و قدرها 300 مليون دولار سنويا، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن تفوق ال 25 الف دولار في اليوم.

نأمل أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها اسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر و الأضرار.