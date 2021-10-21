طرابلس تحتضن مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا اليوم

تحتضن طرابلس اليوم الخميس، المؤتمر الدولي لدعم مبادرة استقرار ليبيا، كأول حدث من نوعه تنظمه البلاد، وتشرف عليه منذ 10 سنوات.
ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر، كل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول المشاركة في مؤتمري برلين 1 و2، ودول الجوار، والدول العربية، فضلاً عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.
ويسعى المؤتمر لحشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتمكينها من أداء دورها بشكل إيجابي وبصورة شفافة، فضلاً عن دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية قد أعلنت عن مبادرة “استقرار ليبيا”، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر الجاري في طرابلس لدعم هذه المبادرة.
وقالت المنقوش، إن “هذه المبادرة تتركز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي”.
وأضافت: “نهدف من هذه المبادرة التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية، وأن تكون بلادنا ساحة للمنافسة الاقتصادية”.
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