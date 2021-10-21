اعتصام سائقي الأجرة في بيروت احتجاجا على ارتفاع سعر البنزين

اعتصم عدد من سائقي الأجرة في بيروت أمام وزارة الطاقة اللبنانية احتجاجا على ارتفاع سعر البنزين، اليوم الخميس.

وندد المتظاهرون بارتفاع اسعار البنزين التي زادت أمس حوالي ٦٠ ألف ليرة دفعة واحدة.

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، أمس الأربعاء، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن بات مصرف لبنان يؤمن دولارات استيراد الوقود وفق سعر صرف منصة “صيرفة”، وبعد أن ارتفعت أسعار المحروقات عالمياً، بخاصة بعد رفض تكتل “أوبك +” زيادة الإنتاج بشكل يضاهي تعافي الطلب، في حين تشهد الليرة اللبنانية هبوطا حادا في قيمتها بالنسبة للدولار في السوق السوداء، بعد أن فقدت أكثر من 90% من هذه القيمة.