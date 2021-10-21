ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط، في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وحسب قناة (روسيا اليوم) ارتفع سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة بنسبة 0.2 في المئة إلى 85.99 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 0.9 بالمئة في اليوم السابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 0.4 بالمئة إلى 83.79 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2021 إلى 426.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بزيادة 1.9 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 217.7 مليون برميل، أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2019.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.