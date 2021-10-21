مفوضية الانتخابات العراقية ترفض 174 طعنا وتقبل 7 فقط

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الخميس، رفض 174 طعنا وقبول 7 فقط بعد مباشرتها بدراسة 181 طعنا مقدمة من مرشحين وأحزابا سياسية.

مفوضية الانتخابات العراقية ترفض 174 طعنا وتقبل 7 فقطالكاظمي: الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني

وذكرت المفوضية في بيان صحفي: "عرض 181 طعنا على مجلس المفوضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالأدلة".

وأضافت: "على ضوء ذلك ستفتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، كما ستفرز الأصوات وتعدها يدويا وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

واعترضت مجموعة من الأحزاب والتحالفات التي خسرت الانتخابات على النتائج وتحدثت عن وجود "تزوير"، فيما هددت فصائل مسلحة باتخاذ خطوات تصعيدية ما لم تفرز نتائج الانتخابات يدويا.