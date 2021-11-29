عمال الكويت: فلسطين أرض عربية لا مجال للتنازل عن شبر واحد منها

أكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد عرادة عن تضامن «عمال الكويت» مع القضية الفلسطينية ضد الاحتلال، حيث أكد أن الإتحاد العام لعمال الكويت والحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة وكافة الاتحادات والنقابات العمالية يؤكدون ويؤمنون إيمانًا مطلقًا في نفس الوقت أن فلسطين أرض عربية لا مجال للتنازل عن شبر واحد منها وأنها أرض أُحتلت من قبل العدو الإسرائيلي والعصابات الصهيونية وهذا ما أكده المرسوم الأميري الصادر في عام 1976 في عهد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد في ندوة نظمتها الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، بمناسبة يوم التضامن مع شعب وعمال فلسطين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين، وبمشاركة قيادات عمالية من رؤساء اتحادات وأمناء عامون للاتحادات المهنية العربية، وشخصيات وطنية وفكرية وإعلامية عربية.

وأضاف: «إن الشعب الفلسطيني الأعزل تمارس ضده جرائم حرب وعلى منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم الوقوف مكتوفي الأيدي وسرعة التدخل فورًا لوقف الانتهاكات وهدم المنازل ونهب الثروات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس ووقف الإعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتابع: «إن الإعتداءات الصهيونية مستمره على فلسطين وشعبها الشقيق وعلى القدس المحتلة وهو ما حدث مؤخرًا على حي الشيخ جراح إن دل ذلك إنما يدل على أنها اعتداءات غير إنسانية صدرت من تلك العصابات الصهيونية الإجرامية الهمجية التي مازالت تخالف قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية».

ووجه تحية فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني المناضل في القدس وفي كل بقعة طاهرة في الأراضي الفلسطينية الحبيبة لمقاومتهم ومواجهتهم بكل بسالة وشجاعة للتصدي لتلك الممارسات القمعية من قتل ووحشية وضرب واعتداء.

وقال: «إن الإتحاد العام لعمال الكويت يقدم كافة أنواع الدعم والمساندة والتأييد والمساعدة للشعب الفلسطيني والحركة النقابية العمالية الفلسطينية وطبقتها العاملة من أجل العمل على تحرير فلسطين من براثن العدو الصهيوني.. كما أنه يجدد العهد والإلتزام بالقضية الفلسطينية في كافة المحافل النقابية العربية والدولية».