العراق يعلن القبض على 13 متسللا حاولوا دخول البلاد من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على 13 متسللا من سوريا باتجاه غربي محافظة نينوى بشمال العراق.

وقالت الخلية في بيان إنه "استمرار لعمليات الدعم والمشاركة بتأمين الحدود مع القطعات الماسكة، وبمعلومات استخبارية لكتيبة استطلاع الفرقة 15، إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتنسيق مع مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات لواء المشاة 71 وقوة من الفوج الثاني للواء ذاته، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك مجموعة من الأشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل إلى أراضينا عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة، والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى".

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