الكويت.. وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد الصباح

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم الأحد، وفاة الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر ناهز 70 عاما.
وأشار الديوان الأميري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“، إلى أنه سيوارى جثمان الشيخة الراحلة الثرى بعد صلاة العصر.
وذكر بيان الديوان: ”ينعي الديوان الأميري المغفور لها الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح عن عمر يناهز
70 عاما وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر اليوم الأحد.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.
وهذه ثاني وفاة لشخصية من الأسرة الحاكمة في الكويت خلال يومين، إذ توفي أمس السبت الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.
والشاعر الراحل هو حفيد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، ووالدته هي الشيخة لولوه جابر الأحمد، ووالده هو الشيخ خليفة العبدالله الخليفة بن عبد الله الصباح.
وتزوج دعيج الخليفة من الشيخة عالية الخالد الصباح، ولديه 3 بنات، وولد، هم: لولوة، ودلال، وبدرية، وخليفة.
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