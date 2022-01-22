نائب رئيس السيادة السوداني يزور إثيوبيا

توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى إثيوبيا لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.

ومن المقرر أن يجري دقلو محادثات مع عدد من المسؤولين في إثيوبيا.