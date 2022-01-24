شاهد.. ”F_16” إماراتية تدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف باليمن

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لحظة قيام طائرة "F_16" بتدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي فجر اليوم. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن من "تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي واللذين تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية"، مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

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