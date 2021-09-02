بعد منعهما من الغناء.. حسن شاكوش ورضا البحراوي يتصالحان ويعتذران للجمهور (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المطرب حسن شاكوش، ورضا البحراوي، تصالحهما بعد الخلافات التي دارت بينهما على مدار اليومين الماضيين.

وقد جاء هذا التصالح بعد ساعات قليلة من إعلان نقابة المهن الموسيقية منعهما من الغناء لمدة شهر.

ونشر كل من شاكوش والبحراوي فيديو يجمعهما سويا داخل سيارة، وبدأ فيه الحديث شاكوش قائلا: “حبايب قلبي أنا طالع دلوقتي أنا وأخويا النجم رضا البحراوي، مافيش أي مشاكل، الحمدلله كان سوء تفاهم واتفهم غلط وأنا ورضا البحراوي إخوات، ومافيش أي مشكلة، ونعتذر لكل جمهورنا عن أي لفظ خارج”.

وقال البحراوي: “اعتذر للجمهور وحسن أخويا، دا شيطان ودخل ما بينا، واعتذر لنقابة المهن الموسيقية وهاني شاكر، أنت قدوتنا وحبيبنا، احنا آسفين”.

واستكمل شاكوش: اعتذر لنقابة الموسيقية، أنا ورضا البحراوي إخوات ومافيش حاجة، والتصالح الحقيقي سيتم داخل جدران النقابة.

يذكر أن الأزمة بدأت منذ أيام في إحدى الحفلات التي جمعت بين شاكوش والبحراوي في الساحل الشمالي، فعندنا صعد شاكوش على المسرح، وكانت فرقة رضا مازالت متواجدة على المسرح، فقرر مطرب المهرجانات أنه لن يستكمل فقرته إلا عندما تغادر الفرقة الأولى المسرح، ونُفذ طلبه وسط استياء من أعضاء الفرقة.

وقبل انتهاء فقرة شاكوش، صعدت فرقة البحراوي من جديد للمسرح، مما أثار غضب شاكوش، ووجه لهم إشارات خارجة وبذيئة، فردت عليه الفرقة وتبادلوا السباب، لولا تدخل حمو بيكا لتهدئة الوضع.

وتدخلت نقابة المهن الموسيقية بإيقاف شاكوش والبحراوي عن الغناء لمدة شهر.

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