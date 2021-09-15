هذه هي يارا السكري زوجة تامر حسني السرية .. وهكذا كان رد فعل زوجته بسمة بوسيل؟ صور

الرياض - محمد الاطلسي - جدل كبير أثارته بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بعد تصريحها الأخير الذي اعتبره البعض اعتراف بـ خيانة النجم المصري لها.

قصة خيانة تامر حسني بدأت حين نشرت بسمة بوسيل صورة عبر خاصية الستوري ألمحت من خلالها لمعاناة تعيشها حيث قالت:

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“ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير”.

لم يمر ساعات قليلة حتى قامت بحذف ما كتبته بعد التعليقات التي اعتبرت أنها تعيش خيانة من قبل تامر دون أن توضح أي شيء.

اللافت أن صفحة المعجبين الخاصة بها نشرت منشوراً قالت فيه:

“اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب”.

الصادم أكثر أن هناك أخبار في الأيام الماضية عن زواج تامر عرفياً من شابة تدعى يارا السكري بعد أن تعارفا في كواليس فيلم “الفلوس” دون أي تعليق من تامر أو من يارا وبعد امنشور بسمة اعتبر البعض أن الأمر حقيقة.

من جهة أخرى تصرّفات غير لائقة بتاتًا، وحركات متكرّرة تقوم بها زوجة الفنان المصري الشهير تامر حسني، المدعوة بسمة بوسيل ممّا عرضها للكثير من الهجوم والانتقادات الحادّة عليها.

في التّفاصيل، تعرضت الفانة المغربية المعتزلة ​بسمة بوسيل​، زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ للإنتقادات بعد ظهورها في حفل بالساحل الشمالي، إحتفالاً بنجاح فيلمه الجديد “​مش أنا​”، وذلك بسبب احتضانها له وتكرار الحركات التي تفعلها في كل مرة تظهر فيها معه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الحفل وظهرت بسمة وهي ترقص مع تامر أمام قالب كيك عليه بوستر الفيلم وهو يغني أغنية “خليك فولاذي”، وتحتضن بسمة تامر أثناء غنائه، الأمر الذي جعل الجمهور يتهمها بأنها تكرر نفس الحركات في ظهورها معه في محاولة منها لإظهار حبهما للجميع.

المصدر | العراب