أول تعليق من طليقة الشاعر فائق حسن وأم أولاده بعد زواجه من أصالة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، على الأخبار التي انتشرت حول حزنها بعد زواج طليقها من أصالة، إضافة إلى الأخبار التي انتشرت حول طلاقها منه مؤخرًا.

كما أكدت طليقة فائق حسن وأم أولاده أنها انفصلت عنه قبل فترة كبيرة، وليس كما تداول البعض، كما أكدت أن ما انتشر من معلومات بشأنها غير صحيح.

وقالت خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أصدقائي ومتابعيني حبيت أوضح لكم أن أي معلومات وصور انتشرت ما صدرت مني وجميعها مغلوطة مش صحيحة، أي معلومة بتصدر مني بتكون من حسابي فقط.

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وتابعت: وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة الف الف مبروك وأتمنى لكم الخير، بالنسبة لموضوع الطلاق احنا مطلقين من فترة مش قصيرة شكرًا.

كان فائق حسن، رد على منشور زوجته الفنانة أصالة، الذي كشفت من خلاله حبها الشديد له، حيث عبر عن حبه وامتنانه الشديد لوجودها في حياته.

ووجه رسالة لزوجته في التعليقات على الصورة التي نشرتها لهما سويًا عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، قائلًا: عندما يجتمع الذوق مع الحس، يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف، أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية.

أضاف في رسالته لزوجته أصالة: ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة، متلك أنت يا هدية السماء لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه.

جاء تعليق فائق حسن ردًا على رسالة زوجته أصالة التي نشرتصورة جمعتها به عبر حسابها بموقع انستجرام، معلنة به زواجها من فائق حسن بشكل رسمي، معلقة: من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي، كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حولت مشاعرنا، كل شيء بيننا مشترك.

أضافت الفنانة: علاقتنا مبنية على صداقتنا المتينة وحب صادق، معه حسيت إني بخير، لأنه مثل ما تمنيته دائمًا وأكثر، بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف، هو واضح وأنا عفوية، لهذا نحن معًا، نبدأ وكأننا نولد للتو معًا.

يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي مساء الأحد، وتبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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