صديقة فتاة “سيتي ستارز” المنتحرة: “أخبرتني برغبتها في الانتحار بسبب سوء معاملة أهلها”

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت«نيرة» صديقة «فتاة مول سيتي ستارز» المنتحرة، في محضر الشرطة إنها كانت مع صديقتها «ميار» داخل كافيه «سيلنترو» بسيتى ستارز حتى الساعة الخامسة مساء، وانصرفت وتركتها بمفردها.

وأكدت أن صديقتها المتوفية تعاني من حالة نفسية واكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهلها، وأن المتوفية أخبرتها برغبتها فى الانتحار، لكنها لم تكن متخيلة أن الفتاة سوف تنفذ ما قالته لها.

وأفادت تحريات المباحث، بأن «فتاة مول سيتي ستارز» انتحرت بسبب وجود خلافات ومشاكل أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات، وتوجهت بمفردها إلى مول «سيتي ستارز»، وظلت تتنقل بين الطوابق حتى وصلت إلى الطابق السادس، ووقفت بجانب السور الزجاجي وراقبت العمال ورواد المول أمام المطاعم، وأسرعت بإلقاء نفسها، فسقطت فاقدة للوعي وماتت بعد دقائق من سقوطها.

شاهد الفيديو

https://www.tiktok.com/@go2fan/video/7008518526751214849?is_from_webapp=v1&lang=en

وأظهر فيديو تحفظت عليه النيابة العامة وكان مدته 37 ثانية، الفتاة وهي تلقي بنفسها من الطابق السادس، وأن عددًا من الزبائن كانوا يقفون أمام المطاعم حاولوا إنقاذها والإمساك بها لكنهم فشلوا منعها من الانتحار.

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