بعد 22 عاما من عرضه.. صابرين تكشف مفاجأة بشأن دورها في مسلسل أم كلثوم

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الفنانة صابرين إنها خلال مسيرتها الفنية لم تفكر يوماً في ماذا ستقدم غداً من أدوار فنية.

وذكرت: "عمري مافكرت هعمل بكرة إيه؟ دائماً يتم سؤالي نفسك تقدمي دور إيه؟ ودائماً ردي بقول اللي لسه مجاليش يعني من خمس سنوات مكنتش متخيلة أقوم بدور (زينب الغزالي) في مسلسل (الجماعة) مثلا أو (حليمة) في (أفراح القبة).. لو كنت قعدت أفكر مكنتش هتجيلي الشخصية".

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وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "لما بتجيلي أي شخصية بنزل ألعبها بلعب عادي ودي من أمتع عناصر المهنة.. طول عمري هاوية".

وكشفت صابرين مفاجأة عن دورها في مسلسل "أم كلثوم" قائلة: "أنا من الناس اللي ما بتحفظش الأدوار وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها.. معرفش ليلة التصوير أقول أنا عندي بكرة تصوير أذاكر المشاهد لا بحفظ على الهواء.. دي طبيعتي من وأنا طالبة بمسك المنهج قبل الامتحان بيوم وأذاكره وكنت بنجح".