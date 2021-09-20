حورية فرغلي تكشف عن سبب تأجيل إجراء أخر عملية في أنفها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: “قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “أيام وبنعشها”.

أضافت، الفنانة حورية فرغلي: الرئيس السيسي أول ما سمع صوتي في لقاء لي عبر الهاتف وعرف إني تعبانة فتح لي السفارة في أزمة كورونا، وكمان في ناس كتير عمري ما اشتغلت معاهم كلموني ووقفوا معايا واطمنوا عليا، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة نادية الجندي، والزعيم عادل إمام، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة لطيفة، والفنانة مادلين طبر، والفنانة رانيا محمود ياسين، بالإضافة للفنان أشرف زكي وصديقي محمد رمضان.

تعود الفنانة حورية فرغلي، للساحة الفنية بعد غياب بمسلسلها الجديد أيام وبنعيشها، الذي يشاركها في بطولته العديد من الفنانين بينهم ندا موسى، شيري عادل، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي يمتزج بالإثارة والتشويق، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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