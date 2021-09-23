ماجدة الرومي تسقط على مسرح جرش بعد تعرضها للإغماء وشقيقها يكشف السبب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - فقدت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي توازنها على المسرح، أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان “جرش” للثقافة والفنون.

وسقطت ماجدة الرومي على خشبة المسرح وهي تغني وتدخل رجال الأمن والمنظمين لنقلها الي مكان تتلقى فيه الاسعافات الأولية.

وعاش جمهور المهرجان لحظات عصيبة، قبل أن تؤكد مقدمة الحفل تعرض ماجدة لوعكة صحية تستدعي الاعتناء بها لدقائق دون أن تعلم مصير الحفل.

وكشف عوض الرومي شقيق ماجدة الرومي سبب تعرض شقيقته لهبوط في السكر،وهو عدم تناولها أي طعام طوال اليوم، كما بذلت مجهود كبير في البروفات استعدادا للحفل، مما عرضها لإرهاق شديد.

وتابع: “تناولت ماجدة الرومي حلويات عقب خروجها من المسرح حتى يعود السكر لمعدلاته الطبيعية، وحالتها الآن أفضل بعد حصولها على الراحة لفترة، وعادت لتستكمل الحفل بشكل طبيعي”، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة وبخير وفقا لقول الأطباء.

ومن جانبه أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان أن الرومي تعرضت لهبوط حاد في السكر أدى إلى فقدانها الوعي.

ولم يمر وقت طويل حتى صعدت ماجدة الرومي الي المسرح مجددا مع مرافقيها وسط تصفيق حار من الجمهور، وقدمت ماجدة اعتذارها للجمهور مؤكدة قدرتها على مواصلة الحفل.