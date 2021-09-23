“نور حياتي وعمري كله”.. رسائل غزل متبادلة بين محمد حلاوة وريهام حجاج في عيد ميلادها

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص رجل الأعمال محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ على تهنئة زوجته الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الذي يحل اليوم 23 سبتمبر.
ونشر حلاوة صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلا: “بحبك رورو كل سنة وأنتي طيبة يا نور حياتي وعمري كله”.
لترد عليه ريهام، معلقة: “بحبك حبيبي وكل سنة وأنت معايا وحبيبي وحياتي وكل اللي ليا بحبك”.
كما نشر حلاوة مجموعة من الصور لريهام، وعلق عليها برسالة خاصة، وكتب: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، للشخص الوحيد الذي أضاء حياتي، وحياة عائلتي، عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري رورو”.
لترد عليه ريهام من جديد، وتكتب: ” بحبك يا حياة قلبي، ربنا يخليك ليا يا عمري، يارب بعشقك”.
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ويحرص حلاوة ريهام على توجيه عبارات الغزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقت لاَخر.
وفي سياق اَخر، خاضت ريهام حجاج السباق الرمضاني السباق بمسلسل “وكل ما نفترق”، والذي شارك في بطولته أحمد فهمي واَيتن عامر، واَخرون.
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