“اَسف لو زعلتك في أي حاجة”.. سامر أبو طالب يعلن عودته لزوجته رنا سماحة بعد فترة خصام

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الملحن سامر أبو طالب عن عودته لزوجته رنا سماحة، بعد فترة خصام استكرت عدة أسابيع، منذ أن أعلنت عن مولودها المنتظر.

ونشر سامر فيديو جديد يجمعه بزوجته خلال احتفالهما بمولودهما المنتظر، وعلق سامر على الفيديو قائلا: “أولا الحمدلله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول ل ( أم مالك ) مراتى و حبيبتى و أم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى إنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى اى حاجة حتى أبسط الاشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت إنى فعلا ماينفعش أكون غير ليها، و هى ماتنفعش تكون غير ليا اَسف لو زعلتك فى أى حاجة و ربنا يباركلى فيكى و يحفظنا من كل شر و يبعد عنا الحسد و الحقد و اللى كارهين يشوفونا مرتاحين و هاديين و الحمدلله دائما و ابدا”.

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وتابع: “نيجى بقى ل ( برنس قلبى ) ابنى و قرة عينى حبيبى و صاحبى و أخويا اللى لسه ماشوفتوش ( مالك ) مش هقولك غير انى بحبك و لما تيجى بالسلامة هقولك حاجات كتير أوى نفسى أقولهالك و مش هتفارق حضنى أبدا، بحبك يا رنا و بحبك يا مالك، شكراً للناس اللى كانوا بيكتبولى كلمه حلوة عشان عاوزين يشوفونا تانى مع بعض”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من الشائعات حول انفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب، وذلك بعد أن قام كل منهما بإلغاء متابعة الأخر على إنستجرام، وحذف الصور التي تجمعهما في نفس يوم إعلان رنا سماحة عن حملها.

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