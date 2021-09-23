كندة علوش تخسر عدة كيلوغرامات من وزنها ومقرّب يكشف السر ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر مقرّب من النجمة السورية كندة علوش، عن أسباب نحافتها بشكل ملحوظ في أحدث ظهور لها، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على "إنستغرام، أبرزت فقدانها بعض الكيلوغرامات من وزنها، كما بدا وجهها نحيفًا مقارنة بأوقات سابقة، وهو ما أثار قلق جمهورها، حيث اعتقد البعض أنها تعاني من أزمة صحية أو تمر بأوقات عصيبة.

وأكد المصدر لـ"فوشيا" أن "الفنانة علوش بصحة جيدة وبحالة نفسية جيدة أيضًا، ولا علاقة لنحافتها واللوك الذي ظهرت به، وبين كل ما يتردد وما اعتقده البعض من أنها تعاني من شيء، إذ إن نحافة كندة جاءت بسبب رغبتها في التجديد وإنقاص وزنها، من خلال اتباع نظام غذائي مكّنها من فقدان بعض الكيلوغرامات، خصوصًا أنه كان قد زاد وزنها خلال الفترة الأخيرة، بسبب الحمل والإنجاب إلى جانب أنها فضّلت الابتعاد لفترة عن الساحة لرعاية طفلتها "حياة" من زوجها النجم عمرو يوسف".

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وأضاف المصدر، أن كندة تعيش حاليًا حالة من السعادة، بسبب عودتها لاستئناف نشاطها الفني مجددًا، بعد فترة قصيرة من الغياب، حيث تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسلها الجديد "بيت المعادي"، والذي تطل به على جمهورها في الوطن العربي من جديد، إذ إنها متشوقة لمعرفة ردود الفعل حول العمل المنتظر عرضه.

وأثارت النجمة كندة علوش، جدلًا واسعًا بين جمهورها، بعد نشرها صورة حديثة لها عبر "إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، حيث فقدت الكثير من وزنها، وعلقت عليها قائلة: "مهما كنتو تعـبانين زعلانين مضغوطين.. حاولوا تبتسمو..من قلبكم.. حتحسو براحة حقيقية وحتريحو الناس الي حواليكن".

وتخوض الفنانة كندة علوش، تجربة جديدة من خلال مسلسلها الجديد "بيت المعادي" الذي كان يحمل اسمُا مؤقتًا، وهو "الستات بتعرف تقتل" حيث إنه مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي، ويدور في 12 حلقة، ومن المفترض عرضه قريبًا على أحد المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، وتارا عماد، وهو من إخراج محمد سلامة.

المصدر - فوشيا