إنجليزية وإسبانية وأرجنتينية تتنافسن مع منة شلبي على جائزة إيمي العالمية.. تعرف عليهن

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت اليوم الأسماء المرشحة للحصول على جوائز إيمي العالمية، وضمت القائمة الفنانة منة شلبي التي تنافس على جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرا.

ومن المقرر أن تتنافس منة شلبي مع ثلاث ممثلات أخريات على نفس الجائزة، في المسابقة التي ستعلن جوائزها في 22 نوفمبر بمدينة نيويورك.

وتعد منة شلبي الممثلة العربية الوحيدة التي جاء اسمها ضمن الترشيحات.

وتنافس منة على هذه الجائزة الممثلة الإنجليزية هايلي سكوايرز عن مسلسها “Adult Material” – “مواد للبالغين”.

وتعد هايلي من مواليد 1988، وقدمت العديد من الأعمال التليفزيوينية الناجحة في مشوارها بينها Southcliffe وComplicit وBlood Cells وA Royal Night Out وMurder.

وتم إنتاج مسرحيتها الأولى، Vera Vera Vera، من قبل مسرح رويال كورت في عام 2012.

أما الممثلة الثانية التي تنافسها فهي النجمة الأرجنتينية “فاليريا بيرتوشيللي” بمسلسلها “نصائح من أبني”، والذي تدور أحداثه حول أم مصابة بالسرطان وتحتفظ بدفتر ابنها لتأخذ منه النصائح لتقاوم بها حياتها البائسة.

وتعد فاليريا من مواليد 1969.

أما الممثلة الثالثة فهي النجمة الإسبانية “أني جابارين” من مواليد 1963 عن مسلسها “باتريا” المأخوذ من رواية تحمل الاسم نفسه.

وترشحت الفنانة منة شلبي لأول مرة لجائزة افضل ممثلة بجوائز الإيمي عن ادائها فى مسلسل “فى كل اسبوع يوم جمعة”، ما قوبل بترحاب كبير من الوسط الفني بمصر.

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير في مدينة نيويورك في 22 نوفمبر.

وشهدت القائمة 44 مرشحا عبر 11 فئة وعددًا قياسيًا من 24 دولة، جاء في مقدمتها بجانب المسلسل المصري “في كل أسبوع يوم جمعة” عن رواية إبراهيم عبدالمجيد معالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.

وتجسد منة شلبي شخصية ليلى ذات الماضي المجهول تضطر للعيش مع عماد الذي يعاني من اضطراب عقلي داخل منزله، كزوجة له بموجب صفقة، حيث تحدث سلسلة من الجرائم البشعة كل يوم جمعة في مكان معيشتهما.