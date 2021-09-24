سوزان نجم الدين تعلق على أنباء زواجها من حارسها الشخصي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الممثلة سوزان نجم الدين، على شائعة زواجها من حارسها الشخصي، وذلك بسبب صورة تجمعهما سويا.

قالت سوزان نجم الدين خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “ET بالعربي”: “هذه شائعة ليس لها أساس من الصحة، والأبشع منها الوعكة الصحية، استيقظت بسببها اليوم على 1000 رسالة، ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة، ولا أعرف ما هدفهم منها وهي إحدى مساوئ السوشيال ميديا”.

وتابعت: تحدثت مع المحامي، لأعرف السبب وراء هذه الشائعات، والتشوية الذي نتعرض له، وكم الأذى، وكم القلق الذي يشعر به أهلنا، أصبح لا بد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه، ومعاقتبه، هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا”.

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وكشفت سوزان نجم الدين أن هذه الصورة المنتشرة يعود تاريخها لخمس سنوات ماضية، وقالت: “كنا وقتها في برنامج Stars On Board، وكان هو المرافق لي خلال هذه الفترة هناك”.

واختتمت قائلة: “حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمر وسأعلن عنه”.

يذكر أن سوزان نجم الدين انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها ضمن الفيلم الكوميدي “تماسيح النيل”، الذي تدور أحداثه خلال رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تقع عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب، لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.