بعد مفيدة شيحة.. سهير جودة تعلن رحيلها عن برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية سهير جودة انتهاء رحلتها مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” بعد ساعات من إعلان الإعلامية مفيدة شيحة نفس الخبر!

كتبت سهير جودة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “رحلتي مع ” الستات مايعرفوش يكدبوا” إنتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان و كانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.

يوليو 2011-سبتمبر 2021″.

يذكر أن انسحاب سهير جودة جاء بعد ساعات من إعلان مفيدة شيحة مغادرتها للبرنامج بعد رحلة استمرت 10 سنوات.

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مغادرتها لقناة cbc.

وكتبت مفيدة شيحة، قائلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء».

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