بـ”عين حورس”.. مينا مسعود يشارك في أحدث عرض أزياء للملابس الداخلية للنجمة ريانا (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود في أحدث عرض أزياء للملابس الداخلية للنجمة العالمية ريانا الذي أمس الأول بحضور كوكبة من المشاهير بينهم عارضة الأزياء جيجي حديد، وأريانا شايك.

وحرص مسعود على الظهور بإطلالة فرعونية خلال العرض، حيث قام برسم “عين حورس” الشهيرة على عينه اليمنى، كما رسم عينه على الطريقة الفرعونية.

وظهر مسعود خلال العرض بملابس النوم، وهي شورت وروب.

وقامت شبكة أمازون بتصوير العرض بشكل حصري للسنة الثالثة على التوالي، ومن المقرر أن يعرض جماهيريا تحت عنوان، مجموعة ملابس ريانا الداخليةSavage x Fenty، وذلك يوم الجمعة 24 سبتمبر الجاري.

بدأت ريانا خط الملابس الداخلية الخاص بها في عام 2018 في ضجة كبيرة مثل خط أدوات التجميل والمكياج، وكلاهما يحمل لقبها، كان أول عرضين لريانا عبارة عن تجارب كاملة تضم مجموعات فخمة وعروض موسيقية والكثير من الجدل، ومن المتوقع ألا يقل الجدل هذا العام.

يذكر أن مينا مسعود هو ممثل كندي من أصول مصرية، حقق شهرة عالمية واسعة سنة 2019، عقب حصوله على دور البطولة في فيلم “علاء الدين” للمخرج جاي ريتشي الذي ‏شاركه بطولته ويل سميث في دور جني المصباح، ناعومي سكوت في دور الأميرة ياسمين ومروان كنزاري في دور جعفر، وحقق ‏الفيلم إيرادات عالمية تخطت مليار دولار.‏

وخاض مسعود مؤخرًا أولى تجاربه المصرية من خلال فيلم “في عز الضهر” الذي يناقش أزمة الهوية بشكل عام، وق انتهى بالفعل من تصوير عدد كبير من مشاهده خلال الفترة الماضية وهو من إخراج مرقص عادل.