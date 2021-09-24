رشدي أباظة يكشف عن اسم الفنانة الشهيرة التي ارتجفت بين يديه في أول قبلة وسقطت مغشية عليها .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - تحدث الفنان الكبير رشدي أباظة، قبل رحيله عن القبلات في حياته عبر حوار لمجلة الشبكة، وروى أغرب القبلات التي جمعته بالفنانات في الأفلام، حيث قال متحدثا عن قبلاته للفنانة الجميلة سهير رمزي: "فنانة كان بيني وبينها بداية تفاهم، أو تستطيع قول إنها رائحة حب، أو شروع فيه، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابًا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها".
وروى كواليس تصوير ذلك المشهد قائلاً: ترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيًا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات".
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وأضاف متحدثا عن مشهد قبلته للفنانة سهير رمزي: "ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب، واقتربت أكثر، ثم ألقت بنفسها في أحضاني، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج، وكخيال المؤلف، وكحتمية المشهد، ورحت معها في قبلة عنيفة، وصاح المخرج "ستوب"، فتركتها، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيًا عليها".
وسهير رمزي هى ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة درية أحمد، وقد ولدت في 3 مارس عام 1946م بمدينة بورسعيد، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 75 عاما.
في بداية مشوارها عملت "سهير" كمضيفة طيران، قبل أن تغير وجهتها إلى عالم الفن، وعُرفت في الوسط الفني خلال السبعينات والثمانينات تحديدا على أنها من أهم نجمات الإغراء.
ومن أبرز أعمالها السينمائية: "دموع صاحبة الجلالة" و"الدرب الأحمر" و"حتى لا يطير الدخان" و"عضة كلب" و"البنات عايزة أيه" و"رجل فقد عقله" و"مع حبي وأشواقي" و"وبالوالدين إحسانا" و"أنسات وسيدات" و"ثم تشرق الشمس"، ومسلسل "زينب والعرش".
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