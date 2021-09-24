سهير رمزي تفتح خزائن أسرارها وتكشف أسباب تعدد زيجاتها واجهاضها 3 مرات ولماذا تدخلت سوزان مبارك لمنع مسلسلها من العرض في مصر؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية سهير رمزي هى ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة درية أحمد، وقد ولدت في 3 مارس عام 1946م بمدينة بورسعيد، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 75 عاما.

في بداية مشوارها عملت "سهير" كمضيفة طيران، قبل أن تغير وجهتها إلى عالم الفن، وعُرفت في الوسط الفني خلال السبعينات والثمانينات تحديدا على أنها من أهم نجمات الإغراء .

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في تفاصيل جديدة ذكرت الفنانة سهير رمزي في لقاء تلفزيوني سابق لها، أنها عندما صورت فيلم "لم تشرق الشمس" الذي تم عرضه عام 1971 كان لها مشهد ساخن مع الفنان رشدي أباظة فلاقت منه إهتماماً كبيراً قبل المشهد لأن وقتها كانت تشعر بالخجل.

وأوضحت رمزي بأنها عندما قدمت هذا الفيلم كانت في بداية مشوارها الفني وأتى رشدي أباظة وقدم لها شيكولاتة وعصائر وعندما لاقت منه إهتماماً كبيراً شعرت به كأخ يهتم بها أو أب يخاف عليها ويريدها أن تقدم أداء مميز وتقوم بأفضل ما لديها.

واشارت سهير، إلى ان علاقتها توطدت مع أباظة بعد ذلك الفيلم، وفي إحدى الأيام طلب من والدتها أن يقضي سهرة في منزلهم فوافقت، وقالت له أن يتسم بالحذر لأنه كان معروف عن رشدي أباظة أن سهراته تنتهي بإحداث حالة من الفوضى بسبب سكرته.

كما فجّرت سهير مفاجأة من العيار الثقيل حيث قالت ان "مسلسل حبيب الروح" الذي عادت به الى الشاشة الصغيرة بعد اعتزال الفن 13 عاماً تمّ منعه من العرض في مصر رغم النجاح الكبير الذي حقّقه، وذلك لأن الهانم "اي سوزان مبارك" رفضته لانها وجدت انه يعدّ دعوة لنشر الحجاب بين البنات.

وفى حياة الفنانة سهير رمزى، الكثير من الحكايات والأسرار، حيث تزوجت 13 مرة، كان أولها من الفنان إبراهيم خان، الذي عاش معها لمدة عام، رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة.

كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولى رئيس نادي المصري البورسعيدي، ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا، واستمر زواجهما 5 أشهر فقط.

وتعليقا على كثرة الزيجات فى حياتها، قالت سهير رمزى فى تصريحات، صحفية، إن مبدأها فى الحياة "أننا نعيش مرة واحدة فلنستمتع بها"، لذا لجأت إلى الزواج أكثر من مرة، نافية بشدة إقبالها على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

وفى حديثها لبرنامج "شيخ الحارة، المعروض عبر فضائية "القاهرة والناس"، قالت الفنانة سهير رمزى،إنها أجهضت حملها عدة مرات لكثرة انشغالها بالأعمال الفنية، مؤكدة: "أجهضت نفسي 3 مرات وندمت.. الشغل والشهرة والنجومية كانت بتاخدني من الأمومة، وحسيت بندم اللحظة دي لما ماما توفيت، وأنا ناقصني حاجات كتير".

وأوضحت أن أدوار الإغراء أسهمت بشكل كبير فى صنع نجوميتها وانتشارها، ولكنها فضلت الابتعاد عن هذه النوعية من الأدوار بعد فيلم "المذنبون".

ولفتت الفنانة سهير رمزي، إلى أنها قدمت تنازلات كبيرة خلال مشوارها الفني، وأن أفضل ممثل وقفت أمامه كان الزعيم عادل إمام.

سهير رمزى، كشفت أيضًا أنها كانت تتمنى أن تعمل مضيفة جوية، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، بعدما منعتها والدتها من أول رحلة رشحت لها، حيث سقطت الطائرة التي كان من المفترض أن تكون بين طاقمها.

ومن أبرز أعمالها السينمائية: "دموع صاحبة الجلالة" و"الدرب الأحمر" و"حتى لا يطير الدخان" و"عضة كلب" و"البنات عايزة أيه" و"رجل فقد عقله" و"مع حبي وأشواقي" و"وبالوالدين إحسانا" و"أنسات وسيدات" و"ثم تشرق الشمس"، ومسلسل "زينب والعرش".