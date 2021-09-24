تعرف على مذيعات “الستات مايعرفوش يكدبوا” الجدد بعد انسحاب مفيدة شيحة وسهير جودة

ابو ظبي - احمد الجزار - شهد برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، على cbc، تغيير في المذيعات لأول مرة منذ سنوات، وذلك بعد انسحاب مفيدة شيحة وسهير جودة.

وكشفت إدارة القناة أن البرنامج سيظهر في ثوبة الجديد، بالمذيعات الجدد ابتداءا من يوم غد السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يظهر في البرنامج بثوبه الجديد بجوار الفنانة منى عبدالغني الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، بعد أن أعلنتا مفيدة شيحة وسهير جودة انتهاء مسيرتهما مع البرنامج عبر حسابتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مفيدة شيحة: “بعد 10 سنين من النجاح، وداعًا CBC، وداعًا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء”.

أما سهير جودة كتبت بعد ساعات من بوست مفيدة شحية: “رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت، البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت CBC، بدايات فكرة لم تولد بعد من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2021”.

يذاع “الستات مايعرفوش يكدبوا” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا ويعرض البرنامج كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية، كما يستضيف العديد من الضيوف خلال حلقاته في كافة المجالات.

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